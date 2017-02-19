險爆頭！機車犁田撞汽車

2017-02-19 16:24

〔記者徐聖倫／新北報導〕驚險！今上午，53歲萬姓女子駕駛箱型車行經新北市中和區中和路某巷口，她欲左轉進巷內，不料一部直行機車疑似嚇到犁田，機車騎士滑行至萬女車左前輪，險遭暴頭，所幸萬女沒壓到，經友人提醒才趕緊下車查看。

據悉，楊姓機車騎士左膝輕微擦傷，而萬女、楊某皆沒有喝酒，因該巷口沒有號誌燈，雙方看來也未有明顯違規，詳細肇事原因警方仍持續釐清。