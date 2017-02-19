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台中保齡球館驚傳火災 店內陷入火海
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台中保齡球館驚傳火災 店內陷入火海

台中市旱溪街上的大中保齡球館，於今日發生火災。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

2017-02-19  16:11

〔即時新聞／綜合報導〕台中市東區旱溪街上的大中保齡球館，於今日下午稍早驚傳火災，有網友在臉書PO出照片，顯示現場已陷入一片火海。

該名網友在今日下午3時40分許在「爆料公社」臉書社團發文，只見大中保齡球館正門旁的咖啡店區域被大火吞噬，濃煙不斷冒出，目前尚不清楚有無人員受困。

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