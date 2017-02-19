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偷23隻食蛇龜 貪心男還沒脫手就被逮

2017-02-19  16:02

〔記者王定傳／新北報導〕去年6月初，45歲林男於在新北市三峽山區竊取保育類食蛇龜，貪心想轉售賺錢，駕車行經五股區成泰路一段時，又順手偷取路旁大貨車的柴油。隔日凌晨，被員警攔查，見車上的汽油桶可疑，進而查獲後車廂有23隻食蛇龜，新北地院依竊盜罪判他2月徒刑加拘役20日，可上訴。

檢警調查，去年6月初，林男在新北市三峽山區發現有人擺放捕鼠籠，裡面有23隻第二級野生保育類動物食蛇龜，竟直接把鼠籠摸走；3日下午5時許，他駕車行經新北市五股區成泰路一段，見到路旁一輛大貨車停放無人看管，又徒手開啟油箱蓋，將隨身攜帶的抽油管插入油箱，抽取約20公升汽油，隨即逃逸。

隔日清晨0時許，林男駕車行經台65線下新莊出口時，被警方攔查發現此事；檢方認為，警方並未發現林男有獵捕食蛇龜行為，也沒有在車上查獲獵捕器具，沒有人證、物證可證明他違法獵捕食蛇龜，所涉違反野生動物保護法罪嫌不足，但因林男坦承自路旁竊取食蛇龜及柴油，因此依竊盜罪嫌起訴，法官認為，他尚知自首供認犯行，態度非劣，因此判刑2月加拘役20日。

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  • 偷走23隻食蛇龜，貪心男還沒脫手就被逮。（資料照，記者劉禹慶翻攝）

    偷走23隻食蛇龜，貪心男還沒脫手就被逮。（資料照，記者劉禹慶翻攝）

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