不堪長期洗腎 8旬翁自宅跳樓亡

2017-02-19 15:46

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區學勤路一處社區，今天早上10點多傳出住戶墜樓，83歲白姓老翁被人發現倒臥大樓中庭，救護人員獲報到場時白翁已經沒有呼吸心跳，經送醫後仍宣告不治。

警方事後調查，發現白翁住處陽台窗門微開，欄杆上有衣物摩擦痕跡，初步研判並無外力介入。家屬透露，白翁罹患糖尿病長期洗腎，年事已高的他曾透露厭世念頭，對於他選擇輕生感到相當遺憾。

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