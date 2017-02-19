這樣做對嗎？違停車擋道遭噴漆 掀網路大論戰
2017-02-19 16:58
車輛違停在桃園市平鎮區自由街一處公園斜坡通道口，遭民眾噴漆。（擷取自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕遇到違停車，你會怎麼處理呢？是拍照上網檢舉，還是暗批這些車主沒公德心呢？有網友發現，桃園市平鎮區自由街一處公園，一輛白色小轎車停在劃紅線的公園斜坡出入口影響到推嬰兒車或輪椅的民眾出入，而被民眾拿綠色噴漆噴得髒兮兮的，照片上傳到爆料公社後，引起網友兩極反應。
網友在爆料公社貼文表示「早上來公園溜小孩！看到了這台車！我想車主應該停很多天了吧！而且停在劃紅線的斜坡出入口，應該擋到很多推輪椅和嬰兒車的民眾，所以慘遭毒手了....」照片中只見，一輛白色轎車違停在紅線上，而車旁是一處斜坡，專門提供給推輪椅、嬰兒車以及電動椅等民眾進入公園，白車駕駛這麼一停，讓民眾進出極為不便，因此被民眾持綠色噴漆噴得滿車，更被噴上「出入口不是你家OK？」
據悉，白車車主稍早已將車輛駛離，並將車輛被噴漆的部分拍照，到警局作筆錄，擬向噴漆民眾提告。
貼文一出，網友們針對噴漆行為引起正反兩面討論，有支持者表示「死好啊，愛亂停」、「亂停活該」、「車主應該會永遠記得別亂停車了」、「亂停車被噴剛好而已」，但也有反對者表示「就算擋到也不該亂塗人家車子 ..」、「應該拖吊就好，不然還要賠償這種沒公德心的人」、「車主亂停真的不可取，不過用油漆塗鴉別人的車也是不好的行為，直接報警拖吊就好了何必如此不理性」。
而看過這則貼文的員警私下表示，違停不可取，但噴漆更不妥，除無法解決問題，可能還會吃上毀損官司；員警說，民眾遇到違停車時，最佳的做法還是報警由警方到場處理，或是拍照透過網路檢舉，切勿逞一時之快，而讓自己也吃上官司。
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