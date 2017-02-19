| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中保齡球館驚傳火災 店內陷入火海
 首頁 > 社會

烏龍！租車糾紛變偷車 20警圍捕嚇壞人

2017-02-19  15:50

〔記者陳建志／台中報導〕新北市一名羅姓男子（36歲）17日晚間將車交給淡水某租車公司出租，當晚10點由一名潘姓女子承租，原本是18日晚間10點就要還車，羅男得知車還沒還，昨晚依車上GPS定位追到台中，今天凌晨打110報案表示車子失竊，台中市警局第4分局勤務中心接獲報案，立刻指揮線上20名員警趕往南屯一家汽車旅館圍捕，帶著小孩投宿的潘女看到大批員警出現一臉錯愕，不解已經打電話告知續租還被當成偷車賊，警方則對濫用警力的羅男依誣告罪嫌移送法辦。

台中市警局第4分局勤務中心，今天凌晨0點7分接獲一名羅姓男子報案，表示車子失竊，而且依車上GPS定位，顯示車子在南屯大墩六街的汽車旅館內，立刻指揮線上警力進行攔截圍捕，不到5分鐘，20名警力就趕抵這家汽車旅館，民眾看到大批警力陸續馳援都以為在圍捕要犯。

警方在報案羅男引導下，確認車子在某間客房車庫內，在旅館人員協助下請投宿民眾開門，帶著小孩投宿的潘姓女子開門看到大批荷槍實彈員警一臉錯愕，不知道發生什麼事，得知原來是租車沒還被當賊頻喊冤，表示已經打電話給車行告知要延期續租，不知道怎麼會變這樣。

原以為是汽車失竊案件的員警一聽，才知道根本只是民事租賃契約糾紛，羅男卻謊稱車子失竊，明顯濫用警力，依誣告罪嫌將羅男送辦，羅男則辯稱因不知道程序才會報案說車子被偷了。

廣告
  • 一名潘姓女子在新北市車行租車，昨晚住進台中一家汽車旅館，沒想到羅姓車主稱車子被偷報警，自己反吃上誣告罪。（記者陳建志翻攝）

    一名潘姓女子在新北市車行租車，昨晚住進台中一家汽車旅館，沒想到羅姓車主稱車子被偷報警，自己反吃上誣告罪。（記者陳建志翻攝）

  • 羅姓民眾今天凌晨報案表示車子被偷，依車上GPS定位，顯示車子在南屯大墩六街的一家汽車旅館，大批警力趕往圍捕，事後發現烏龍一場。（記者陳建志翻攝）

    羅姓民眾今天凌晨報案表示車子被偷，依車上GPS定位，顯示車子在南屯大墩六街的一家汽車旅館，大批警力趕往圍捕，事後發現烏龍一場。（記者陳建志翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 租車糾紛 誣告罪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：烏龍！租車糾紛變偷車 20警圍捕嚇壞人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.