烏龍！租車糾紛變偷車 20警圍捕嚇壞人

2017-02-19 15:50

〔記者陳建志／台中報導〕新北市一名羅姓男子（36歲）17日晚間將車交給淡水某租車公司出租，當晚10點由一名潘姓女子承租，原本是18日晚間10點就要還車，羅男得知車還沒還，昨晚依車上GPS定位追到台中，今天凌晨打110報案表示車子失竊，台中市警局第4分局勤務中心接獲報案，立刻指揮線上20名員警趕往南屯一家汽車旅館圍捕，帶著小孩投宿的潘女看到大批員警出現一臉錯愕，不解已經打電話告知續租還被當成偷車賊，警方則對濫用警力的羅男依誣告罪嫌移送法辦。

台中市警局第4分局勤務中心，今天凌晨0點7分接獲一名羅姓男子報案，表示車子失竊，而且依車上GPS定位，顯示車子在南屯大墩六街的汽車旅館內，立刻指揮線上警力進行攔截圍捕，不到5分鐘，20名警力就趕抵這家汽車旅館，民眾看到大批警力陸續馳援都以為在圍捕要犯。

警方在報案羅男引導下，確認車子在某間客房車庫內，在旅館人員協助下請投宿民眾開門，帶著小孩投宿的潘姓女子開門看到大批荷槍實彈員警一臉錯愕，不知道發生什麼事，得知原來是租車沒還被當賊頻喊冤，表示已經打電話給車行告知要延期續租，不知道怎麼會變這樣。

原以為是汽車失竊案件的員警一聽，才知道根本只是民事租賃契約糾紛，羅男卻謊稱車子失竊，明顯濫用警力，依誣告罪嫌將羅男送辦，羅男則辯稱因不知道程序才會報案說車子被偷了。