憨兒迷途 熱心女警協助

2017-02-19 15:17

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊警分局福營派出所警員林佳貞，日前巡邏行經新莊區新泰路3巷口時，發現1名男子獨自站在路邊，神情慌張地左顧右盼，林員發現後立即趨前關懷，但言談之中，發現20歲章姓男子有溝通障礙，行動、應答較為遲緩。

原來章男雖然有智能障礙，但仍自立自強，目前在新莊景德路上的烘焙坊工作，當天他搭捷運上班，卻跟著人潮走錯捷運出口，陌生環境讓他更加恐懼，又不敢開口向路人詢問，只好在寒風中呆站。

林員詢問後得知章男的工作地，主動護送其上班，烘培坊老闆向警員表示，章男平時都可以自己搭捷運上下班，此次走錯路線迷途，往後會多加留意提醒，並讓他多熟悉周遭環境，對於警方熱心的協助，也一再表達感謝之意。