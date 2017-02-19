摔到分手？女乘客玩手機 綠燈一起步就仆街
2017-02-19 15:40
〔即時新聞／綜合報導〕騎車上路不僅要專心，後座乘客也要注意路況！有網友行經台南中華東路時，行車紀錄器剛好記錄一名女機車乘客，停等紅燈時滑著手機，未注意到燈號轉綠燈，騎士催油門正要起步，不料，女乘客一個不注意，不慎跌摔倒地，影片上傳到臉書社團後，網友開玩笑表示是要摔到分手嗎？
一名網友在臉書社團「東港好厝邊」上傳一段行車紀錄器並貼文表示：「是要騎走？還是要分手？」影片中只見網友行經台南中華東路，在東門路停等紅燈，當時前方一名男騎士停在待轉區，後方女乘客滑著手機，正當燈號轉成綠燈時，男騎士隨即催油門往前，不料，女乘客還來不及反應，先往後傾，再膝蓋著地，正面撲倒在地，男騎士見狀趕緊停下車回來等候女乘客，並舉手示意，像是在跟女乘客道歉。
貼文一出，隨即吸引網友討論，網友開玩笑表示「喔~摔到分手」、「這個男的可能想分手吧」、「這下回去電跪算盤了！」「我~摔到分手...」，也有網友認真地回應提醒「因為在滑手機吧，所以就算是在後座也是要小心哦，要抓緊前面的人或後方的握把。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 卡達公開賽 捷克女將普里斯科娃封后
- 「他當我聲音，我當他眼睛」 鄭秀文再會蕭煌奇噴洋蔥
- 不甩前夫被控強暴 好萊塢女星快活喇舌新歡
- 火車聲吵 山佳嬤「無聽睏袂去」
- 連4戰飆破20分 周儀翔拚連莊MVP
- 才傳裸照網交男粉絲 跳水王子再爆婚前偷腥男模
- 證券行情表、證券表格
- 拍扁麵包師傅有金援？傳白狼給他30萬現金
- 不甩中國警告 美國航母駛入南海展開巡邏
- 台大論文造假 全教總轟楊泮池戀棧
- 安以軒半夜曬薄紗照 豪溝美腿一次放送
- 自由開講》提醒周董：人為財死用詞不是激勵好話
- （影音）六月2歲兒學會當哥哥 寵妹這樣做
- 〈貓收藏〉 期待貓咪出現
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Judicial Yuan proposes legal reforms
- NBA》談伊巴卡加盟 羅利：我們將蛻變
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Military helps cull 22,000 Yunlin County chickens
- 大客車事故10年360件 共計427人死亡
- 陳庚金稱能撈就撈 王定宇封他「國家級妖魔鬼怪」
- 〈人生作業簿〉 珍惜與想念
- NBA》明星周傳好消息！8月將再度舉行非洲賽
- 農會改選民進黨首度積極介入 地方：大勢難變
- 豪小子「頂」上瘋狂
- 基層農會改選黨派大動員 檢調全面進駐
- 詹啟賢回彰化 前立委當面表態挺吳敦義
- 全國禁宰7天 補償金約3億
- 檢接獲2賄選情資 列他字案
- 反空污大遊行 雲林縣長李進勇親自參加
- MLB》郭泓志重返美職 教士總經理說話了
- 母語日 台推廣閩南、客家、原住民語
- 人間有愛 台南木匠揪力互助度難關
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 能撈就撈說 吳敦義：俏皮話
- 本週還有冷氣團 吳德榮：北台灣低溫下探12度
- 屏東國民黨求助清查雙重黨籍 民進黨退回
- 機捷3天18萬人次試乘 選對人少車站免排隊
- 恭喜！張宇升格人妻 D奶主播開心變愚婦
- 新竹鳥嘴部落 率先建物合法化
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：摔到分手？女乘客玩手機 綠燈一起步就仆街
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分