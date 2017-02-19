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摔到分手？女乘客玩手機 綠燈一起步就仆街

2017-02-19  15:40

〔即時新聞／綜合報導〕騎車上路不僅要專心，後座乘客也要注意路況！有網友行經台南中華東路時，行車紀錄器剛好記錄一名女機車乘客，停等紅燈時滑著手機，未注意到燈號轉綠燈，騎士催油門正要起步，不料，女乘客一個不注意，不慎跌摔倒地，影片上傳到臉書社團後，網友開玩笑表示是要摔到分手嗎？

一名網友在臉書社團「東港好厝邊」上傳一段行車紀錄器並貼文表示：「是要騎走？還是要分手？」影片中只見網友行經台南中華東路，在東門路停等紅燈，當時前方一名男騎士停在待轉區，後方女乘客滑著手機，正當燈號轉成綠燈時，男騎士隨即催油門往前，不料，女乘客還來不及反應，先往後傾，再膝蓋著地，正面撲倒在地，男騎士見狀趕緊停下車回來等候女乘客，並舉手示意，像是在跟女乘客道歉。

貼文一出，隨即吸引網友討論，網友開玩笑表示「喔~摔到分手」、「這個男的可能想分手吧」、「這下回去電跪算盤了！」「我~摔到分手...」，也有網友認真地回應提醒「因為在滑手機吧，所以就算是在後座也是要小心哦，要抓緊前面的人或後方的握把。」

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  • 後方女乘客專心滑著手機未注意到燈號轉成綠燈。（擷取自影片）

    後方女乘客專心滑著手機未注意到燈號轉成綠燈。（擷取自影片）

  • 男騎士剛起步，後方女乘客未來得及反應當場仆街。（擷取自影片）

    男騎士剛起步，後方女乘客未來得及反應當場仆街。（擷取自影片）

  • 男騎士見狀立刻停車致歉。（擷取自影片）

    男騎士見狀立刻停車致歉。（擷取自影片）

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