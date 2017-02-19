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沒依規定穿越馬路遭撞死 家屬怒告騎士不起訴

2017-02-19  15:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子前年11月中旬深夜橫越安一路與中山橋路口時，未依規定行走行人穿越道及陸橋，貿然穿越車道慘遭20歲王姓現役軍人騎車撞上，搶救多日後不治身亡。死者家屬怒告王姓騎士，但基隆地檢署檢察官認為，林男未依規定穿越馬路，而王姓騎士閃避不及才會撞上林男釀成事故，予以王男不起訴處分。

處分書中指出，林男的家屬認為，是因為王姓騎士闖黃燈才會撞上父親，導致父親有創傷性血胸、臉部開放性傷口及多處骨折、顱內傷害等，送醫救治仍不幸死亡。

王姓被告則向檢察官表示，確實有撞上林男，但當時自己是綠燈直行，剛過停等線後，號誌才變成黃燈，突然發現右前方有一個人影竄出想穿越馬路，閃避已經來不及，雖然緊急煞車，仍然撞上對方。

檢察官認為，林姓死者未依規定行走在人行天橋，才會遭受王姓騎士撞擊，而現場監視器畫面也發現，林男源於案發前就曾意圖為違規穿越馬路，後來見有車通過才退回作罷，隔了7秒再次橫越馬路，就被王男的機車撞上；由此可知，王姓被告無法預見會有行人突然衝出。

檢察官為求慎重也請基宜區車輛行車故事鑑定委員會鑑定，並再轉請交通部公路總局車輛行車事故委員會鑑定覆議會鑑定，兩單位均認定是林男違規穿越馬路，而王男根本無法閃避，並無肇事責任。

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  • 林男未依規定穿越馬路被機車撞擊，傷重不治（記者吳昇儒翻攝）

    林男未依規定穿越馬路被機車撞擊，傷重不治（記者吳昇儒翻攝）

  • 現場留有機車的刮地痕（記者吳昇儒翻攝）

    現場留有機車的刮地痕（記者吳昇儒翻攝）

  • 王男騎乘的機車（記者吳昇儒翻攝）

    王男騎乘的機車（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方將機車倒地位置用粉筆畫好後，將機車扶起（記者吳昇儒翻攝）

    警方將機車倒地位置用粉筆畫好後，將機車扶起（記者吳昇儒翻攝）

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