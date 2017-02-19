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老婦搭錯車迷途 新莊警即時解圍

2017-02-19  14:51

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區84歲張姓老嫗，日前上午獨自搭公車到泰山區福泰市場，中午再度搭車欲返回五股家中時卻搭錯方向，張婦發現後趕緊下車，卻因人生地不熟，在街頭迷途，站在公車站旁將近半小時，最後席地而坐。

當時經過的民眾發現後立即轉報警方，轄區泰山分駐所警員到場，確認老嫗僅是體力不支，略顯疲態而已，經詢問老婦位於五股的住處，為了安全考量，警方立即駕駛巡邏車護送老婦人返家。

為了報答警方的協助，老婦人還將自己愛吃的薯條分享給警員：「還好有你們，請你們吃薯條！」最後在警員的陪同下，平安返家。

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  • 警員陪同老婦人返家。（記者曾健銘翻攝）

    警員陪同老婦人返家。（記者曾健銘翻攝）

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