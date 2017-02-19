預防攜子自殺兒虐悲劇再發生 婦幼警拍短片放送

台北市婦幼警察隊公益廣告「一起讓家完整」。（記者姚岳宏翻攝）

2017-02-19 14:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕鑒於本月初北投父殺3子造成3死悲劇，台北市婦幼警察隊特別製作「ㄧ起讓家完整」公益廣告呼籲民眾為家庭成員多點關心、多點留意，降低家庭危險因子，避免憾事再發生。

為協助這些家庭減緩危機事件衝擊，政府及民間均設有「高風險家庭預防性服務」，例如社會局、家扶基金會、兒福聯盟等，這些家中有18歲以下兒童少年的家庭，發生以下任一項危機事件，使孩子無法獲得適當照顧，應及早通報介入：

一、家庭成員關係紊亂或家庭衝突，如家中成人時常劇烈爭吵、或有離家出走之念頭者等。

二、家中兒童少年父母或主要照顧者罹患精神疾病、酒癮、藥癮並未就醫或未持續就醫。

三、家中兒童少年父母或主要照顧者有自殺風險個案。

四、因貧困、單親、隔代教養或其他不利因素。

五、非自願性失業或重複失業者，使孩子無法獲得適當照顧。

六、負擔家計者死亡、出走、重病、入獄服刑等。

警方呼籲如發現類似情形發生的家庭，應要雞婆多ㄧ點，幫忙通報警方，透過及早發現有遭遇困難的高風險家庭，轉介社政單位協助處理，預防家庭悲劇發生。