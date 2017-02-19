白天各忙各的 晚上1家4口兼差簽賭站
2017-02-19 14:31
警方查扣之簽賭站傳真機。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕大同警分局日前破獲一起地下彩券簽賭站，初步估計賭資逾千萬，黃姓主嫌因為簽賭站生意興隆，應接不暇，向友人吳嫌借才，吳嫌竟動員全家包括兒子、女兒、兒媳婦通通上陣幫忙營業，一家人白天各自有自己工作，晚上便紛紛投入地下簽賭站，儘管一行人作風小心，以Line作為通風報信的設備，但經過警方長期佈線，此次還是一舉遭逮。
警方表示，經查發現黃嫌自105年11月開始經營地下彩券簽賭站，並在經友人吳嫌幫忙後，雇用吳嫌的兒子、女兒、兒媳婦做員工，分別擔任賭資發放、收受傳真簽單、會計的工作，儼然是一個家族式企業；據了解，該簽賭站分別以「香港六合彩」每週二、四、六（或日），及「台灣彩券」每週一至六支派彩結果加以對獎，在依賭客下2、3、4星計算輸贏賠率，如賭客簽注號碼與開獎號碼相同，即可贏得66至8750倍之彩金，若未中獎，簽注金就由簽賭站贏得，黃嫌所經營之簽賭站，每月經營24期，每期接受簽注金額約40萬，初步估計賭資逾千萬元。
大同警分局日前見時機成熟，報請台北地院聲請搜索票查緝，當場查獲該簽賭站，並查扣電腦2組，傳真機2台，計算機3台，手機1支，簽注單1份及帳冊1疊，並將5人依賭博罪移送新北地檢署偵辦。
初估賭資逾千萬。（記者鄭景議翻攝）
犯嫌以Line通風報訊。（記者鄭景議翻攝）
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