怕男友欠債被斷手腳 她酒店上班又賣淫

應召站用此張照片來攬客。（記者王冠仁翻攝）

2017-02-19 14:50

〔記者王冠仁／台北報導〕25歲張姓女子日前在台北市西門町中華路一間旅館，與21歲廖姓男子性交易結束後，被警方循線逮到。張女告訴警方，她原本在餐飲店當服務生，1年多前認識一名男友，未料交往後她才發現男友喜歡玩簽賭網站，積欠上百萬元賭債，每次被人討債就找她討錢。

她用情至深，不忍男友被債主「斷手斷腳」，去年6月只好到中山區酒店上班；她為加速還錢，約半年前在酒店認識應召站經紀，背著男友下海賣淫。應召站業者見她身材窈窕、臉蛋甜美，讓她化名為「小安」，每次賣淫價碼8千元。

廖男告訴警方，他單身多年寂寞難耐，某次有應召站用手機通訊軟體隨機發送攬客圖片。他見「小安」照片「上圍雄偉」忍耐不住，才與應召站聯繫買春。雖然「小安」本人與圖片略有落差，但他當時「箭在弦上」，不願換人打槍。

警方說，張女沒去酒店上班時，就在家等候應召站指示，再依約前往特定地點賣淫。警方雖然對張感到同情，不過她賣淫事證明確，警方仍將她與廖姓嫖客依社會秩序維護法裁罰。