老婦陳屍工寮震驚恆春半島 檢警朝他殺偵辦
2017-02-19 14:17
檢警前往相驗。（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕昨天晚上恆春大光里驚傳有老婦人陳屍工寮，消息傳出震驚恆春半島，今早檢察官前往山中的鐵皮工寮相驗，發現江婦滿臉是血癱坐在椅子上，額部有一處遭鈍物重擊的明顯凹陷，警方並在屋內發現沾有血跡的木棒，將朝他殺命案追查。
74歲住大光里的江姓老婦人，有每天早上約9點出門，到附近一處農地農忙的習慣，不過昨天卻一反常態，直到晚上7點都未回家，其大兒子前往該工寮查看，這才發現母親竟仰躺在躺椅上滿臉是血早已失去生命跡象，趕緊報案。
警方獲報到場，發現江婦疑似被木棒攻擊致死，沾滿血跡的木棒竟還放在江婦身上，早上檢察官前往工寮相驗，並將木棒送驗檢驗其上血跡是否與江婦相符，不過檢警認定遭兇殺嫌疑重大，現正過濾死者生前交往及金錢往來，追查可疑人事物。
該工寮雖然距離大馬路不遠，但必須繞路從後方山頭小路進入，交通不便十分隱蔽，出入較單純，不過沿路並無監視器，檢警現正追查中。
江婦工寮前的田地剛整完地，工寮外觀也相當新，並有養狗防範不明人士，但在純樸鄉下發生命案，仍引發地方驚動。
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