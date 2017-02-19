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偷一堆卻拿八元養樂多結帳 失業姊妹花送辦

2017-02-19  14:39

［記者洪美秀／新竹報導］雲林縣一對郭姓姊妹年前失業，相約到新竹找工作，卻因找不到工作，想看影片解悶，18日晚間到大賣場閒逛，趁機偷了一堆DVD及日用品，塞進小袋子內，以為神不知鬼不覺，只拿1瓶8元的養樂多結帳，因兩人行跡可疑，被保全人員察覺不對勁，經報警後，竟從袋子內搜出價值7750元的贓物，讓人傻眼。

新竹市警方調查，41歲、33歲的郭姓姊妹最近都失業，兩人都未婚，於是相約從雲林北上到新竹市找工作，兩人暫居在東區一間出租套房，前天晚上因沒事做，兩人提議到賣場買DVD回家看、順便打發時間。

不料，姊妹倆挑片時愈挑愈起勁，一口氣拿了10幾片好萊塢院線片及韓劇，還拿了洗衣板、保溫杯等日用品，結果都丟進隨身的兩個小袋子裡，結帳時只拿了1罐8元的養樂多付帳，雖然順利過關，但因袋子鼓起來太明顯，在門口被保安人員攔下。

姊妹倆被賣場人員搜出總價值7750元的贓物，兩人雖苦苦哀求，仍被賣場報警送辦，兩姊妹警訊時還互推是對方先起意偷竊，讓警方聽了直搖頭。

警方透露，姊妹倆身上其實帶了1萬多元現金，但卻耍賴不肯付錢，如今犯下竊盜官司，兩人的交保金額恐怕早超過1萬元及價值7750元的生活物品了，實在得不償失。

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  • 雲林縣一對郭姓姐妹因失業到新竹找工作，到大賣場逛街時竟偷拿一堆日用品及DVD，卻只拿8元的養樂多結帳，被眼尖的保全發現報警送辦。（記者洪美秀攝）

    雲林縣一對郭姓姐妹因失業到新竹找工作，到大賣場逛街時竟偷拿一堆日用品及DVD，卻只拿8元的養樂多結帳，被眼尖的保全發現報警送辦。（記者洪美秀攝）

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