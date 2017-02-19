嘉市加油站旁 民宅傳火警

嘉義市林森東路加油站旁民宅火警。（記者丁偉杰攝）

2017-02-19 14:10

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市林森東路福懋加油站欣隆站旁556號民宅，其3樓鐵皮加蓋中午1點35分竄出火苗，由於緊鄰加油站，消防人員獲報馳赴滅火，警方也到場警戒，火勢約20多分鐘受到控制，所幸無人員受傷，燃燒面積約2坪，起火原因正由火調人員調查中。