詐騙手法啦！網購寄件人及收件人都要求寫同個名字

特殊詐騙手法，超商店到店取貨付款，假冒寄件人名義詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

2017-02-19 14:12

〔記者姚岳宏／台北報導〕歹徒冒充假賣家詐騙案例時有所聞，沒想到竟有詐騙集團將目標轉向賣家，冒充假買家詐騙真賣家，有人因此被騙上萬元。

從事網路購物買賣的台中市31歲王小姐，本月透過「旋轉拍賣」販售百貨公司面額500元禮卷20張共1萬元，後有劉姓假買要求王女以超商店到店方式取貨付款，且寄件人、收件人都寫歹徒所要求的名字，王女前往超商寄貨，然假買家卻持寄件人身分證件至超商要求更換包裹後取走，賣家王女遲未收到款項，認為應是遭詐騙，才至派出所報案。

警方指出，以往假網拍的詐騙手法都是在詐騙買家，而該類詐騙的目標卻轉為賣家，係屬新型態詐騙手法，歹徒要求賣家將寄件人和收件人寫下歹徒提供的名字，再持證件至超商門市表示為寄件人要求更換包裹，進而將商品掉包。

警方提醒，超商寄送物品規範內容物不得包含現金、禮卷、珠寶、票據等有價證券或珠寶、古董、藝術品等貴重物品；若是上網販售禮卷等有價證券，建議民眾盡量選取面交方式，避免遭詐，若是對方要求寫下所提供的寄件人名字，更應提高警覺；有任何與詐騙相關的問題，都歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。