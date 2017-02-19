傳有旅客持刀？ 北捷小南門站烏龍一場

2017-02-19 14:05

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天下午1點半左右接獲台北捷運站務人員報案，指稱捷運小南門站1號出口附近，疑似有名旅客持刀與人對峙。

消防員與轄區警方擔心發生意外，立即趕往現場，不過到場後卻沒發現。經警方調閱監視器畫面查看，發現是烏龍一場。

原來是有1名乘客疑似要去參加陳抗活動，他的行李箱內露出一截「亮亮的東西」。有乘客以為是刀械，嚇得告訴站務人員，不過經警方檢視，發現該物品應該是抗議用的標語與布條。