| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

元宵節後掃墓祭祖 消防分隊提醒「四不二記得」

客家族群元宵節後掃墓祭祖，消防局宣導「四不二記得」。（記者李容萍攝）

2017-02-19  13:25

〔記者李容萍／桃園報導〕雞年桃園燈會今天晚上閉幕，民眾把握假日前往賞燈，桃園市政府消防局第四大隊高平、龍潭消防分隊，趁著燈會人潮，出動消防大頭寶寶跟著踩街，進行清明掃墓防火宣導，呼籲民眾清明掃墓小心火燭。

高平消防分隊分隊長簡奕帆表示，龍潭在地以客家族群居多，傳統元宵節後便開始掃墓祭祖，2月7日楊梅區牲牲路山林火警燒了20多公頃，民國102年市轄乳姑山山林火警更燒掉半個山頭，花了10個小時灌救。

有鑑於今年的清明非常乾燥，掃墓民眾燒雜草或燒冥紙引起火災，高平、龍潭兩分隊今天針對轄內納骨塔及周邊公墓進行搶救演練及防火宣導，並由大隊安檢小組針對納骨塔進行消防安檢及發放水袋，確保消防安全設備維持正常堪用。

消防隊員提醒掃墓鄉民眾遵照「四不二記得」要點，包含雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾，避免山林火警發生。

廣告
  • 客家族群元宵節後掃墓祭祖，消防局宣導「四不二記得」。（記者李容萍攝）

    客家族群元宵節後掃墓祭祖，消防局宣導「四不二記得」。（記者李容萍攝）

  • 客家族群元宵節後掃墓祭祖，消防局宣導「四不二記得」。（記者李容萍攝）

    客家族群元宵節後掃墓祭祖，消防局宣導「四不二記得」。（記者李容萍攝）

  • 客家族群元宵節後掃墓祭祖，消防局宣導「四不二記得」。（記者李容萍攝）

    客家族群元宵節後掃墓祭祖，消防局宣導「四不二記得」。（記者李容萍攝）

  • 客家族群元宵節後掃墓祭祖，消防局宣導「四不二記得」。（記者李容萍攝）

    客家族群元宵節後掃墓祭祖，消防局宣導「四不二記得」。（記者李容萍攝）

  • 客家族群元宵節後掃墓祭祖，消防局宣導「四不二記得」。（記者李容萍攝）

    客家族群元宵節後掃墓祭祖，消防局宣導「四不二記得」。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：元宵節後掃墓祭祖 消防分隊提醒「四不二記得」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.