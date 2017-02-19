元宵節後掃墓祭祖 消防分隊提醒「四不二記得」

客家族群元宵節後掃墓祭祖，消防局宣導「四不二記得」。（記者李容萍攝）

2017-02-19 13:25

〔記者李容萍／桃園報導〕雞年桃園燈會今天晚上閉幕，民眾把握假日前往賞燈，桃園市政府消防局第四大隊高平、龍潭消防分隊，趁著燈會人潮，出動消防大頭寶寶跟著踩街，進行清明掃墓防火宣導，呼籲民眾清明掃墓小心火燭。

高平消防分隊分隊長簡奕帆表示，龍潭在地以客家族群居多，傳統元宵節後便開始掃墓祭祖，2月7日楊梅區牲牲路山林火警燒了20多公頃，民國102年市轄乳姑山山林火警更燒掉半個山頭，花了10個小時灌救。

有鑑於今年的清明非常乾燥，掃墓民眾燒雜草或燒冥紙引起火災，高平、龍潭兩分隊今天針對轄內納骨塔及周邊公墓進行搶救演練及防火宣導，並由大隊安檢小組針對納骨塔進行消防安檢及發放水袋，確保消防安全設備維持正常堪用。

消防隊員提醒掃墓鄉民眾遵照「四不二記得」要點，包含雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾，避免山林火警發生。