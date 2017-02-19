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月底將結婚 未婚妻舉報凖新郎是通緝犯

2017-02-19  13:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕不要讓情人不開心！台中市警局第三分局健康派出所員警前天接獲黃姓女子報案，指控陳姓男朋友是通緝犯，「你們警察來把他抓走」，警察登門後，陳男難以置信說，他們交往3年，預計本月底結婚，因細故起爭執，就被未婚妻「出賣」，陳男氣憤說，「飼老鼠咬布袋！這個婚要怎麼結？」。

健康派出所員警前天（16日）下午接獲黃女報案，她宣稱陳姓男朋友是通緝犯，希望警察來抓陳男，不過，黃女不知道陳男被通緝的詳情，也不知道通緝罪名，陳男在不久前曾告訴她：「警察在找我」，黃女雖據此懷疑男友是通緝犯，但不知詳情。

員警登門找到陳男，核對資料後，發現陳男是去年12月由南投地檢署發佈的毒品通緝犯，南投警方曾尋訪陳男未遇，陳男得知後轉告黃女，黃女才會懷疑陳男是通緝犯，前天兩人可能為了婚禮瑣事起爭執，黃女氣得報案請警察來抓人。

員警尋訪陳男時，他剛好要出門，在陰暗的房間內，一度與員警拉扯企圖逃逸，甚至還要打電話給媽媽，被逮捕後，他既懊惱又氣憤說，他與黃女交往3年，預計本月底結婚，卻沒想到吵架，就被未婚妻「出賣」，他除了怒罵「飼老鼠咬布袋！」，還喃喃自語說，月底就要結婚，也通知親友了，「這個婚要怎麼結？」，全案解送南投地檢署歸案。

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  • 警方在陰暗的房間內找到陳男（圖右）。（記者張瑞楨翻攝）

    警方在陰暗的房間內找到陳男（圖右）。（記者張瑞楨翻攝）

  • 陳男（圖右）難以置信說：「飼老鼠咬布袋！這個婚要怎麼結？」。（記者張瑞楨翻攝）

    陳男（圖右）難以置信說：「飼老鼠咬布袋！這個婚要怎麼結？」。（記者張瑞楨翻攝）

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