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台中檢警偵辦農漁會賄選疑案 傳會員代表1票3千至5千

2017-02-19  12:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕警政署長陳國恩今天（19日）到台中市大甲區，主持「106年農漁會選舉防賄制暴座談會」，台中市警局與台中地檢署至昨天為止，已偵辦8件賄選與暴力案，賄選包括送禮與現金買票，已知有水果禮盒、醬油等民生物資，賄選部分，目前接獲的價碼情資，是會員代表一票3000元至5000元，暴力疑案則有兩件，但目前無具體進展，檢警持續關注中。

據台中市警局統計，市警局全面啟動農、漁會選舉查賄制暴工作後，截至昨天（18日）為止，蒐報賄選與暴力情資計共8件，包括賄選6件與暴力2件，經台中地檢署指揮偵辦為4件，市警局強調，已鎖定多名疑犯積極偵辦，並強化執行掃黑工作，以「立即反應、即時壓制」、「事後深入追查、向上追究首謀」及「連坐檢肅成員，切斷金流源頭」方式，貫徹掃黑三打策略，防制幫派介入選舉。

台中地檢署則指出，上述賄選或暴力疑案，目前仍偵辦中，賄選部分有送禮與現金兩種，前者種類集中於民生必需品，包括水果禮盒與醬油，後者則以農會會員代表的價碼最高，目前蒐集到的價碼，是農會會員代表一票3000元至5000元。

至於暴力案件，目前接獲兩件，但沒有確切證據，案情都是候選人或樁腳，口頭恐嚇「不投給我（或某人），要給你好看」，檢方雖指揮偵辦，但尚無具體證據，目前持續注意中。

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  • 警政署長陳國恩（圖中）於台中市大甲區，主持「106年農漁會選舉防賄制暴座談會」。（記者張瑞楨翻攝）

    警政署長陳國恩（圖中）於台中市大甲區，主持「106年農漁會選舉防賄制暴座談會」。（記者張瑞楨翻攝）

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