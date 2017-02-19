屢偷車圖方便！ 夜貓賊躲警數月
2017-02-19 12:49
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市27歲邱姓男子晝伏夜出，在中和區屢屢偷竊機車得逞，他專在街上尋找未拔機車鑰匙的車，換上他另外偷得的車牌，就這樣躲避警方查緝數月，天天有不同車代步，警方昨晚間執行巡邏勤務，發現邱某形跡可疑，一查果然發現他就是遭緝許久的夜貓賊，將他帶回警所偵訊。
據悉，邱某平時沒有正常工作，多靠打零工維生，他為了方便所以屢屢竊車，警方調查，邱某一般都在中和區連城路、華新街出沒，目前確定的被害車主有4人，警方不排除還有更多人受害。
偵訊時，邱某承認竊車，他供稱「我真的買不起機車，我只是為了方便。」訊後，警方依竊盜罪嫌將邱某移送法辦。
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