喝茫了！開車衝進哥哥家

兄嫂家客廳被撞的一團亂（記者余衡翻攝）

2017-02-19 12:46

〔記者余衡／新北報導〕41歲王姓男子，日前與友人飲酒後駕車返回新北市三峽住處，在家門外巷道迴轉準備停車時，喝茫的他不小心使勁踩下油門，整部車高速衝進隔壁哥哥家中，當時正在客廳聊天的哥哥、嫂嫂及另名鄭姓友人嚇得從椅子上彈起，還差點輾過1條養在門邊的小狗，所幸最後僅嫂嫂受到輕微擦挫傷。

警方獲報趕抵，只見王男不停的說「歹勢！真的很歹勢！」實施酒測後濃度達0.29毫克，當場被依公共危險罪帶回偵辦。王男警訊時表示，自己和朋友飲酒共進晚餐，到了深夜以為酒意已退才開車返家，不料停車時卻誤踩油門釀禍，對兄、嫂感到萬分抱歉。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆