酒駕通緝犯出海釣魚被逮 自稱沒收到通知書

2017-02-19 12:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕台北一名林姓男子因為酒駕被逮，事後卻沒有出庭應訊遭士林地檢署通緝。林男今日凌晨準備搭船出海釣魚，被眼尖的深澳漁港安檢發現，通報司法組同仁協助調查，並將林男帶回偵訊。林男被逮後宣稱，知道有涉及酒駕案件，但都沒有收到通知書，所以不知道被通緝，岸巡人員訊後，將他移請基隆市警刑大協助後續偵辦。

岸巡人員調查發現，林男早有公共危險前科，此次因被法院判刑後，執行時未到案上個月24號被士林地檢署發布通緝。

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