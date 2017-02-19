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酒駕通緝犯出海釣魚被逮 自稱沒收到通知書

2017-02-19  12:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕台北一名林姓男子因為酒駕被逮，事後卻沒有出庭應訊遭士林地檢署通緝。林男今日凌晨準備搭船出海釣魚，被眼尖的深澳漁港安檢發現，通報司法組同仁協助調查，並將林男帶回偵訊。林男被逮後宣稱，知道有涉及酒駕案件，但都沒有收到通知書，所以不知道被通緝，岸巡人員訊後，將他移請基隆市警刑大協助後續偵辦。

岸巡人員調查發現，林男早有公共危險前科，此次因被法院判刑後，執行時未到案上個月24號被士林地檢署發布通緝。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 岸巡人員將因酒駕被到通緝的林姓男子移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

    岸巡人員將因酒駕被到通緝的林姓男子移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

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