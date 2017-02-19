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婦人基隆田寮河跳橋 民眾拿竹竿搶救

消防隊員趕赴現場架梯救人。（記者吳昇儒攝）

2017-02-19  12:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名中年婦人今日上午11時20分在田寮河旁人行道上，講完電話後，突然情緒激動，一躍跳入河中自殺。河對面教會的志工見狀，立刻拿長形竹竿企圖將她拉起，並通報119救人，但婦人已經失去意識。

消防隊員將她救起之後，發現婦人口吐白抹已無呼吸心跳，立刻送往醫院救治，目前仍在搶救當中。經警方初步訪查據了解，婦人疑似罹有憂鬱症，情緒不穩，但目前已將婦人留在現場的手機及皮包帶回調查，釐清她自殺原因。

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  • 消防隊員將自殺的婦人從河中救起。（記者吳昇儒攝）

    消防隊員將自殺的婦人從河中救起。（記者吳昇儒攝）

  • 警方在現場檢視婦人的物品。（記者吳昇儒攝）

    警方在現場檢視婦人的物品。（記者吳昇儒攝）

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