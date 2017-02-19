街友偷冷氣機被捕 女警為他做這件事…

2017-02-19 11:53

〔記者洪定宏／高雄報導〕38歲黃姓男子自稱3年前被解雇後，當起街友、到處流浪，最後淪為慣竊，他偷冷氣機被捕，又說沒錢吃飯、肚子餓，女警給黃男泡麵充饑後，將他依竊盜罪嫌函送法辦。

高雄警方今天發布訊息指出，本月4日凌晨1點，接獲三民區某商店的冷氣機遭竊通報，立刻調閱監視器畫面，確認嫌犯為黃姓慣竊，他利用手推車搬走冷氣機，於9日晚間7點，循線將他逮捕，起出贓物。

黃嫌見警方攔查，頓時滿臉錯愕，因為已身無分文，打算銷贓後，在寒冷天中飽餐一頓，不料警方很快就找上門。

黃嫌辯稱，他已跟家人斷絕關係，並失業3年，當街友偷竊維生；女警同情黃嫌遭遇，給他泡麵吃，並鼓勵黃嫌重新做人。