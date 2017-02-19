好心幫忙卻成箭靶 李奇嶽：持續協助家屬

2017-02-19 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團遊覽車日前發生嚴重的死亡車禍，車禍發生後旅行公會全聯會發言人李奇嶽依蝶戀花所提供的資料，幫忙回應媒體，卻沒想到得到的資料都是錯的，慘淪為箭靶。對此，他表示，將持續協助家屬，包括傷者後續照顧，及罹難者後事處理事宜。

據《蘋果日報》報導，李奇嶽表示，意外發生後，他與蝶戀花負責人周繼弘約隔天早上在二殯向死者上香，那是他第一次與周繼弘見面，此時發現周的公司只有3到4個年輕員工，他才協助蝶戀花代為回答媒體問題，沒想到蝶戀花給的資料都是錯的，周比蒼也遲不出面，讓他成為眾矢之的。

相關影音