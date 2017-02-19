公路總局長赴哀悼會致意 陳彥伯：絕對負責
2017-02-19 11:01
〔即時新聞／綜合報導〕 公路總局長陳彥伯，在提出請辭消息傳出不久後，也到趕赴哀悼會現場向罹難者及家屬致意。
據《蘋果日報》報導，陳彥伯在公祭後，向媒體表示「絕對會負起相關責任」，語畢隨即離開現場。
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