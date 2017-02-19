見夫妻口角 民眾仗義勸說險變大亂鬥

2017-02-19 11:01

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市50歲魏姓男子，今日清晨1時許，在五股區民義路的住家外與妻子發生激烈口角，聲音之大讓路過的許姓男子以為女子遭欺負，仗義上前勸說：「你這樣罵女人對嗎？」魏男不滿家務事遭插手回嗆，雙方爆發爭執後竟各自撂人談判，民眾見狀以為聚眾打架，警方出動快打部隊到場將聚集民眾帶回，全依社會秩序維護法偵辦。

蘆洲分局表示，今日凌晨接獲民眾報案指稱五股民義路有民眾聚集，線上巡邏警力趕抵，發現僅是夫妻爭吵，但聚集民眾卻越來越多，多達10多人，緊急呼叫快打部隊，聚集民眾見大批警力到場後鳥獸散，警方事後將雙方當事人帶回偵辦。

魏姓男子向警方表示，當時夫妻因細故在社區門口大吵，突然遭同社區的許姓男子嗆聲：「你幹嘛欺負女人？」他不滿回嘴才讓衝突擴大，各自撂人助陣，經查雙方僅是拉扯互嗆，並沒有人員受傷，目前警方正循線追查到場的民眾，訊後將全依社會秩序維護法送辦。

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