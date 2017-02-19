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遊覽車擦撞車禍 阿里山公路公興路段回堵

阿里山公路遊覽車與轎車擦撞，幸無人受傷，事故讓該路段回堵約半小時。（記者曾迺強翻攝）

2017-02-19  10:44

〔記者曾迺強／番路報導〕嘉義縣阿里山公路42.5公里公興路段，今天上午8時許發生遊覽車與黑色轎車擦撞事故，由於遊覽車上乘載30名遊客，一開始傷亡狀況不明，縣消防局獲報後不敢大意，派出3分隊救護車、救助器材車支援，趕抵現場後發現無人傷亡，鬆了一口氣，這起事故讓假日車流眾多的阿里山公路回堵約半小時。

警方表示，阿里山公路42.5公里處是彎道路段，黑色自小客林姓駕駛在下行轉彎時，與正要上山、謝姓司機駕駛的遊覽車發生擦撞，造成2車駕駛側車頭毀損，由於2車駕駛都質疑對方跨越雙黃線才會肇事，警方還在釐清肇事責任，遊覽車上30名乘客則在所內枯等。

縣消防局獲報後，派出番路、竹崎、奮起湖3分隊的救護車、救助器材車馳援，所幸無人受傷與受困。

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  • 阿里山公路遊覽車與轎車擦撞，黑色轎車駕駛側車頭毀損。（記者曾迺強翻攝）

    阿里山公路遊覽車與轎車擦撞，黑色轎車駕駛側車頭毀損。（記者曾迺強翻攝）

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