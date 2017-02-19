工廠小開放高利貸 反嗆：我是在幫他！

賴姓司機住處，被人潑黑色油漆。（記者張瑞楨翻攝）

2017-02-19 10:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕父親開工廠的王姓小開，有錢卻又不思正當營生，當起了高利貸，賴姓計程車司機向他借了3萬元，每月利息高達25分，卻只還1000元，10天後家門被潑漆，還被恐嚇「如果不還錢給我，還會再出新招」，台中市警局刑警大隊偵四隊傳喚王嫌，他卻理直氣壯反嗆說：「他有困難，我是在幫他！」，全案於今天依重利罪嫌函送法辦。

賴姓計程車司機向台中市警局刑大偵查第四隊報案說，他是家裡的經濟支柱，但開計程車收入不穩定，去年10月亟需現金，剛好又收到一則「小額貸款，利息優惠」的簡訊，他喜出望外，去年10月12日依簡訊打電話聯繫，與自稱「小林」的男子見面，雙方以俗稱「日仔會」（每天計息還款）的方式借貸，約定借款3萬元，先扣30天的利息6000元，實際拿到2萬4000元，借款後每天再償還本金1000元，30天償還完畢，相當於月息25分。

不過，賴男去年10月12日借款，卻只在10月13日償還1000元，就無力繼續償還，10天之後，他的住處門前被潑漆，工作的計程車行附近，被張貼「此人四處騙錢」的傳單，「小林」還恐嚇說，如果不還錢，還會找新花招整他。

偵四隊發現，「小林」不姓林，是36歲王姓男子，他還是一家中小型工廠的小開，工廠負責人是他的父親，但目前由王男的兄弟經營中，可能是這位公子哥不成材，父親沒有把事業交給他，不過，國中畢業的他，身上隨時有一些閒錢，遂當起俗稱吸血鬼的高利貸。

王嫌偵訊時，否認潑漆與恐嚇，他說，賴姓司機到處借錢，潑漆等行為是別的債主所為，與他無關，他還反嗆說，他借錢給賴男，收一點利息，「我是在幫他」，全案依重利罪函請臺灣臺中地方法院檢察署偵辦。