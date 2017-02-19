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清晨上班騎車自撞分隔島 男子命危

機車自撞分隔島，警方封鎖現場調查。（記者曾健銘翻攝）

2017-02-19  10:05

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區67歲張姓男子，今日清晨6時許從住家騎機車準備到台北市上班，孰料，行經三重區三和路四段三和國中前，機車突然失控衝向分隔島，張男當場被彈飛，警消趕抵現場發現張男已無生命跡象，緊急送醫搶救後雖已恢復呼吸心跳，但仍在加護病房內觀察。

經院方抽血檢驗，張男並未酒駕，目擊者向警方表示，當時張男騎機車行經該處，突然自撞分隔島，周遭並沒有人車經過，初步排除肇事逃逸的可能，警方後續將調閱監視器檢視，詳細肇因仍待張男清醒後釐清。

相關影音 （警方提供）

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  • 騎士自撞分隔島，安全帽遺留現場。（記者曾健銘翻攝）

    騎士自撞分隔島，安全帽遺留現場。（記者曾健銘翻攝）

  • 分隔島上留下長長的刮痕。（記者曾健銘翻攝）

    分隔島上留下長長的刮痕。（記者曾健銘翻攝）

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