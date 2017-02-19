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周比蒼同意代墊喪葬費 殯葬業者卻稱不知情

2017-02-19  09:56

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社遊覽車翻覆造成33死，死者家屬今日齊聚台北第二殯儀館，為罹難者舉行公祭。蝶戀花創辦人周比蒼昨日同意代墊喪葬費用，每人約15萬元，但到了現在周比蒼卻不見蹤影，讓家屬氣得痛批他說的話都是謊言。

據《壹新聞》報導，罹難者家屬說，今天就要出殯火化了，結果到處都找不到周比蒼，詢問殯葬業者時，對方卻說周比蒼昨天沒有跟他們講代墊這件事。

罹難者家屬氣憤地表示，周比蒼昨日還留下1支電話號碼，說這是蝶戀花對家屬的專屬窗口，但從昨天打到現在竟然都打不通，顯示周比蒼從頭到尾都在說謊。

周比蒼最後終於來到二殯，入內致意後一走出來就遭到媒體重重包圍，但他全程一語不發不回答問題，低著頭面色凝重地走上計程車。（更新時間：11:13）

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  • 蝶戀花旅行社創辦人周比蒼，昨日同意罹難者家屬代墊喪葬費用，今天公祭他人卻不見蹤影。（資料照，記者黃耀徵攝）

    蝶戀花旅行社創辦人周比蒼，昨日同意罹難者家屬代墊喪葬費用，今天公祭他人卻不見蹤影。（資料照，記者黃耀徵攝）

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