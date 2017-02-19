蝶戀花罹難者追悼會 柯文哲、朱立倫悼祭

柯文哲上午10點到第二殯儀館，進入禮堂向死者及死者家屬致意後，隨即與台北市社會局長許立民後續事宜（記者鍾泓良攝）

2017-02-19 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕 蝶戀花賞櫻團發生嚴重車禍，造成33人不幸死亡，罹難者於今天上午9時第二殯儀館懷源廳舉行追悼會，由於包括司機康育薰及部分罹難者家屬決定暫時不火化和自行辦理後事，所以僅為18名罹難者舉辦悼念會。

葬儀社工作人員也已完成現場布置，陸續引領家屬入座，以白色緞帶布置會場，場面顯得莊嚴肅穆。

此外，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫也會出席追悼會。