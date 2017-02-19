| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
周比蒼同意代墊喪葬費 今日公祭卻不見蹤影
 首頁 > 社會

紙扔人算加重公然侮辱？ 有沒有丟中差很大！

2017-02-19  09:12

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市一名汪姓男子，因薪資糾紛而朝杜姓女老闆丟紙，被士林地檢署依加重公然侮辱罪起訴，雖然杜女之後撤告，但一名資深司法官認為，如果真的進入法院審理程序，有沒有丟中人，結果差很大！

該名司法官認為，汪男如把紙丟到杜女身上，行為確實達到加重公然侮辱的「強暴」要件，應會被判有罪；反之，若紙沒砸到她，則可能連公然侮辱罪都不成立。實務上，類似行為最常見的就是潑水，潑濕有罪，潑歪無罪。

另名司法官指出，丟紙是否算強暴，見仁見智，嘉義曾有法官判決扔冥紙觸犯公然侮辱，而非加重公然侮辱。

該名司法官表示，目前司法界對加重公然侮辱罪仍未有統一見解，只能依事件發生的情境、證人、法官心證判決。

嘉義一名法官認為，朝房屋外牆噴紅漆是種強暴行為，判被告觸犯加重公然侮辱；南投一名法官卻認為，強暴應直接或間接實施在「人」身上，而非物，因此判決一名朝建築物扔雞蛋的被告，公然侮辱無罪。

律師李慶峰解釋，公然侮辱指使人難堪為目的，直接以言語、文字、圖畫或動作，表示不屑、輕蔑或攻擊之意思，足以對於個人在社會上所保持之人格及地位，達貶損評價程度；而若以不法腕力的強暴，還可能成立加重公然侮辱罪。

廣告
  • 士林地檢署認為朝人扔紙觸犯加重公然侮辱罪。（圖取自Google Map）

    士林地檢署認為朝人扔紙觸犯加重公然侮辱罪。（圖取自Google Map）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 丟紙 公然侮辱 潑水
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：紙扔人算加重公然侮辱？ 有沒有丟中差很大！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.