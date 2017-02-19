紙扔人算加重公然侮辱？ 有沒有丟中差很大！

2017-02-19 09:12

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市一名汪姓男子，因薪資糾紛而朝杜姓女老闆丟紙，被士林地檢署依加重公然侮辱罪起訴，雖然杜女之後撤告，但一名資深司法官認為，如果真的進入法院審理程序，有沒有丟中人，結果差很大！

該名司法官認為，汪男如把紙丟到杜女身上，行為確實達到加重公然侮辱的「強暴」要件，應會被判有罪；反之，若紙沒砸到她，則可能連公然侮辱罪都不成立。實務上，類似行為最常見的就是潑水，潑濕有罪，潑歪無罪。

另名司法官指出，丟紙是否算強暴，見仁見智，嘉義曾有法官判決扔冥紙觸犯公然侮辱，而非加重公然侮辱。

該名司法官表示，目前司法界對加重公然侮辱罪仍未有統一見解，只能依事件發生的情境、證人、法官心證判決。

嘉義一名法官認為，朝房屋外牆噴紅漆是種強暴行為，判被告觸犯加重公然侮辱；南投一名法官卻認為，強暴應直接或間接實施在「人」身上，而非物，因此判決一名朝建築物扔雞蛋的被告，公然侮辱無罪。

律師李慶峰解釋，公然侮辱指使人難堪為目的，直接以言語、文字、圖畫或動作，表示不屑、輕蔑或攻擊之意思，足以對於個人在社會上所保持之人格及地位，達貶損評價程度；而若以不法腕力的強暴，還可能成立加重公然侮辱罪。