屏東恆春大光山區 7旬老婦疑遭殺害
2017-02-19 07:44
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮大光山區一處工寮，凌晨一名婦人疑遭殺害，經婦人兒子報案，恆春警方正循線調查事發原因。
這名七旬婦人家住大光，平常白天都會到山上工寮、傍晚回家，昨天直到深夜都未返家，兒子感覺有異上山找尋，發現母親頭部重創身體冰冷，已經沒有生命跡象。
警方調查，婦人年紀已大，初步了解沒有感情或財務糾紛，頭部重創為致命傷，身上沒有刀械傷痕、衣著完整，不排除與人吵架或遭侵入工寮被失手打死，還需進一步釐清。
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