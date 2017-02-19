| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東恆春大光山區 7旬老婦疑遭殺害
 首頁 > 社會

屏東恆春大光山區 7旬老婦疑遭殺害

2017-02-19  07:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮大光山區一處工寮，凌晨一名婦人疑遭殺害，經婦人兒子報案，恆春警方正循線調查事發原因。

這名七旬婦人家住大光，平常白天都會到山上工寮、傍晚回家，昨天直到深夜都未返家，兒子感覺有異上山找尋，發現母親頭部重創身體冰冷，已經沒有生命跡象。

警方調查，婦人年紀已大，初步了解沒有感情或財務糾紛，頭部重創為致命傷，身上沒有刀械傷痕、衣著完整，不排除與人吵架或遭侵入工寮被失手打死，還需進一步釐清。

廣告
  • 婦人疑遭殺害，恆春警方追查中。（google地圖，記者蔡宗憲翻攝）

    婦人疑遭殺害，恆春警方追查中。（google地圖，記者蔡宗憲翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恆春 殺害
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：屏東恆春大光山區 7旬老婦疑遭殺害


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.