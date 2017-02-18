「手工舒壓？深層排毒？」 色情按摩攬客胡扯

2017-02-18 23:20

［記者陳恩惠／台北報導］台北市一家按摩館涉嫌雇用台、越籍女子從事色情按摩服務，吳姓負責人對男客介紹消費方式時說明，店裡進行的是淋巴的「手工深層排毒」，警員守在門外等候，先攔下「舒壓」後步出店外的陳姓男子，之後衝入逮捕吳姓負責人、蔡姓女友，以及正從事半套色情服務的2對男女，當場查扣紙內褲、潤滑液等證物。

警詢時，吳、蔡2人承認他們開的是「按摩院」，當然是幫客人做按摩，但他們堅持否認有從事「色情」，還舉例說，不管是泰式或越式的純按摩店，一小時至少都要600元，而他才收500元，這樣太不符合成本，當然是做純按摩，否則就是「跳樓大拍賣」了！

由於被攔下的陳姓男客承認店內有做半套的色情服務，警方依妨害風化罪將吳、蔡送辦，至於2名按摩女郎及3名男客，則依社會秩序維護法分別裁罰3000及1500元。

警方說，67歲的吳姓負責人與64歲的蔡姓女友，原在餐廳服務，近年因餐廳倒閉失業，於是頂下北市致遠一路的按摩院經營維生，雇用45歲的台籍女子及35歲的越籍女子，以往都是規矩從事正當的按摩工作，但生意不佳，才會出此下策。