臉丟大了！海巡前副所長欠債 竟躲派出所求保護
2017-02-18 23:06
〔記者林嘉東／基隆報導〕海巡署岸巡二總隊深澳漁港張姓前副所長在外積欠賭債，被債主逼急了，竟跑到派出所躲債，尋求幫助，經警員勸導：「債務還是要自己解決」後，待了10分鐘後，悻悻然離去。
基隆市警一分局南榮路派出所，本月7日下午1時30分，跑進一名男子男子神色慌張向值班魏姓警員求助：「我有事情想請你幫忙！」
魏員聽後才知道求助者，是名海巡署岸巡二總隊深澳漁港安檢所張姓副所長，因積欠朱70萬元債務，擔心自身安危，才跑到派出所尋求保護。
警方說，由於張積欠朱70萬元債務是事實，加上朱也未以暴力手段討債，警方勸導張設法還債，才是上策，張待了10分鐘後才離去。
二總隊總隊長潘信吉指出，張姓上尉副所長，在外積欠不少賭債，除向單位同仁陸續借款5、6萬元不等，又向朱姓士官長借了80萬元。由於張3月就要退伍了，多名債主擔心張退伍後落跑，才會向張討債。
他去年底到任現職沒多久得知張離離譜行徑，已拔掉張的副所長職務，擔任小組長編排勤務。
潘指出，朱好心幫張還債，借張80萬元，張也陸續有還款，目前尚欠朱70萬元。潘說，張多次掛保證，3月退伍後，會一次把80萬元退休金拿來還掉所有債務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 直擊「極樂府城」應召站 賣淫泰女：自覺像母狗
- 通霄鎮長徐永煌涉貪 一審重判18年半
- 男子大鬧新北地檢署 法警求助土城分局增援
- 彰化永靖農會傳「賄」影 選舉前夕5人遭檢方傳訊
- 涉貪遭重判 通霄鎮長徐永煌喊冤：上訴到底
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 得知兄長遭刺殺 傳金正恩癱軟沙發、痛哭失聲
- 經典賽》恐因腿傷缺席預賽 貝爾崔：沒我也拿冠軍
- NBA》「我來化解魏杜的尷尬」格林挺身當休息室一哥
- 捕捉野生「吃貨」朴寶劍 路上大嗑冰淇淋
- 經典賽》荷蘭不敵NC恐龍 2場熱身賽都輸球
- 政策制訂要有前瞻性 林全盼閣員預見危機
- 女星當街哈菸被嗆爆 看這本書自打強心針？
- 全教總轟楊泮池戀棧權位 要陳良基速辦假論文案
- 在機場診療室被拍 金正男遭襲後模樣曝光！
- 真的「能撈就撈」？ 陳庚金退休後領走千萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT downplays ‘overthrow’ the government talk
- 垃圾不落地 布袋撤離23垃圾子車
- 紅白塑膠袋做洋裝 登倫敦國際時尚展
- 裘莉愛上小丑 傑瑞李透趁虛送暖
- 「館中有福德宮」 桃園首座公有廟宇開光
- 國民黨主席選舉民調數字 吳敦義：不用太高興
- 斬草除根？傳平壤下個目標金正男長子金韓松
- 自由限時批》金正恩演很大，東北亞風雲起！
- 三大法人買超11億 外資買超9億
- 前年鵝染禽流感遭重創 激發水禽飼養戶憂患意識
- 兆豐金強化內控 員工搶考「國際反洗錢師」證照
- 男星因肥胖罹呼吸中止症 舒淇驚喊「快減肥！」
- 為台灣燈會拚了！退休校長全家當導覽志工
- 拚了！龍千玉胞弟掏百萬 助葉啟田發片
- 星期日出遊嗎？ 西部空氣品質仍拉警報
- 蒸汽火車頭無緣》山佳鐵道公園 改放煤斗車
- 黑嘉嘉狂洗溝 遭鐵粉追到飯店
- 中市新聞局考察歐洲最大影城 洽商跨國合作
- 2/18重要財經新聞一覽
- 文化銀行》50歲的街頭藝人！徐皖華快手剪字：「只要是會寫的字都會剪」。
- 年金改革不夠快 林全：先確保20年不破產
- 〈台股青紅燈〉員工認股權的笑話
- 亂傳《飢餓遊戲》很恐怖 黃鐙輝道歉卻補刀
- 聯合公園加入女聲？ 新歌曲風竟有小賈味
- 以為是惡作劇！暗殺金正男嫌犯：只收80英鎊
- 民調：過半美國人對中國充滿敵意 較10年前增加26％
- 鹿晗人氣夯秒收400束花 麥特戴蒙慘變透明人
- 毆打佔中民眾 7港警判兩年
- 華仔傳3月初出院 豪宅整修輪椅通道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：臉丟大了！海巡前副所長欠債 竟躲派出所求保護
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分