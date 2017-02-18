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臉丟大了！海巡前副所長欠債 竟躲派出所求保護

2017-02-18  23:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕海巡署岸巡二總隊深澳漁港張姓前副所長在外積欠賭債，被債主逼急了，竟跑到派出所躲債，尋求幫助，經警員勸導：「債務還是要自己解決」後，待了10分鐘後，悻悻然離去。

基隆市警一分局南榮路派出所，本月7日下午1時30分，跑進一名男子男子神色慌張向值班魏姓警員求助：「我有事情想請你幫忙！」

魏員聽後才知道求助者，是名海巡署岸巡二總隊深澳漁港安檢所張姓副所長，因積欠朱70萬元債務，擔心自身安危，才跑到派出所尋求保護。

警方說，由於張積欠朱70萬元債務是事實，加上朱也未以暴力手段討債，警方勸導張設法還債，才是上策，張待了10分鐘後才離去。

二總隊總隊長潘信吉指出，張姓上尉副所長，在外積欠不少賭債，除向單位同仁陸續借款5、6萬元不等，又向朱姓士官長借了80萬元。由於張3月就要退伍了，多名債主擔心張退伍後落跑，才會向張討債。

他去年底到任現職沒多久得知張離離譜行徑，已拔掉張的副所長職務，擔任小組長編排勤務。

潘指出，朱好心幫張還債，借張80萬元，張也陸續有還款，目前尚欠朱70萬元。潘說，張多次掛保證，3月退伍後，會一次把80萬元退休金拿來還掉所有債務。

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  • 基隆市警一分局南榮路派出所，本月7日下午1時30分，跑進一名男子男子神色慌張向值班魏姓警員求助。（翻攝GOOGLE地圖）

    基隆市警一分局南榮路派出所，本月7日下午1時30分，跑進一名男子男子神色慌張向值班魏姓警員求助。（翻攝GOOGLE地圖）

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