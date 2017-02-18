國道33死車禍頭七法會 周比蒼下跪致歉遭追罵

周比蒼離開前有家屬試圖上前怒罵、追打，被隨行人員擋下，場面一度混亂。（中央社）

2017-02-18 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號賞櫻團遊覽車翻覆造成33人死亡，今（18日）晚間於台北市二殯舉行頭七法會，周比蒼父子也到場致歉，全程不發一語，離開時有家屬衝上前怒罵，場面一度混亂。

綜合媒體報導，蝶戀花旅行社負責人周比蒼、周繼弘父子今晚抵達台北市二殯，周比蒼在靈堂下跪向死者致歉，全程不發一語，離開時有家屬衝上前怒罵、追打，被隨行人員擋下；周繼弘也到場致意，但看到媒體隨即乘車快閃離開。

頭七法會後，明日上午9點將舉行追悼會，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫也會到場追悼，隨後發引火化；33名死者家屬中，有10名家屬將靈位移往他處處理後事，另有8名家屬決定暫不火化。