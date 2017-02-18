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討薪朝老闆丟紙 被依「加重公然侮辱罪」起訴

2017-02-18  23:08

〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕新北一名汪男與雇主杜女有薪資糾紛，2人在警局談和解，汪男朝杜女扔擲單據，杜女自認受辱而提告，士林地檢署認為丟單據涉及「強暴」，依加重公然侮辱起訴，汪男得知事情大條，趕緊找杜女和解，士林地院日前依兩人和解並已撤告，判決公訴不受理。

汪男原受雇於杜女，104年間發現薪資短少，要求杜女10月30日傍晚6點半，到新北市淡水警分局中山路派出所履行支付薪資，杜女帶著汪男的出勤紀錄及薪資條等相關單據赴約，杜女要汪男看看單據，汪男拿過來後，突然把單據朝杜女丟回去，紙張散落地面，杜女蹲下撿拾，兩人不歡而散。

事後，杜女越想越不滿，至士檢提告公然侮辱，檢方發文至警局要求提供監視器畫面，勘驗影像後，認為汪男之舉不僅涉及侮辱，朝杜女丟紙的行為還觸犯「強暴」，依《刑法》309條2項的加重公然侮辱提起公訴。

汪男接到起訴書，看到最重可能被判1年徒刑，嚇得找杜女和解，同意不再追討薪資，杜女在一審辯論終結前撤告，士院判不受理。

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  • 男子索討薪資不成，還差點吃上官司。（圖擷Google街景）

    男子索討薪資不成，還差點吃上官司。（圖擷Google街景）

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相關關鍵字： 加重公然侮辱 士林地院 士檢 討薪 追討薪資
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