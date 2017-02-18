一票6000元！台東地區農會選舉賄選遭查獲
2017-02-18 22:47
［記者王秀亭／台東報導］各鄉鎮地區農會代表選舉將於19日舉行，台東地檢署持續查察賄選，今天查獲台東地區農會一劉姓樁腳，向具有農會資格的親友，以一票6000元的價碼，要求支持該陣營推出的代表候選人。
台東地檢署主任檢察官鄧定強今天指揮台東縣調站、縣刑警大隊調查，並訊問劉姓樁腳後，認為涉嫌農會法投票行賄罪，以8萬元交保。
台東地檢署表示，全案仍在向上擴大偵辦中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 直擊「極樂府城」應召站 賣淫泰女：自覺像母狗
- 通霄鎮長徐永煌涉貪 一審重判18年半
- 男子大鬧新北地檢署 法警求助土城分局增援
- 彰化永靖農會傳「賄」影 選舉前夕5人遭檢方傳訊
- 涉貪遭重判 通霄鎮長徐永煌喊冤：上訴到底
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 得知兄長遭刺殺 傳金正恩癱軟沙發、痛哭失聲
- 經典賽》恐因腿傷缺席預賽 貝爾崔：沒我也拿冠軍
- NBA》「我來化解魏杜的尷尬」格林挺身當休息室一哥
- 捕捉野生「吃貨」朴寶劍 路上大嗑冰淇淋
- 經典賽》荷蘭不敵NC恐龍 2場熱身賽都輸球
- 政策制訂要有前瞻性 林全盼閣員預見危機
- 女星當街哈菸被嗆爆 看這本書自打強心針？
- 全教總轟楊泮池戀棧權位 要陳良基速辦假論文案
- 在機場診療室被拍 金正男遭襲後模樣曝光！
- 真的「能撈就撈」？ 陳庚金退休後領走千萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT downplays ‘overthrow’ the government talk
- 垃圾不落地 布袋撤離23垃圾子車
- 紅白塑膠袋做洋裝 登倫敦國際時尚展
- 裘莉愛上小丑 傑瑞李透趁虛送暖
- 「館中有福德宮」 桃園首座公有廟宇開光
- 國民黨主席選舉民調數字 吳敦義：不用太高興
- 斬草除根？傳平壤下個目標金正男長子金韓松
- 自由限時批》金正恩演很大，東北亞風雲起！
- 三大法人買超11億 外資買超9億
- 前年鵝染禽流感遭重創 激發水禽飼養戶憂患意識
- 兆豐金強化內控 員工搶考「國際反洗錢師」證照
- 男星因肥胖罹呼吸中止症 舒淇驚喊「快減肥！」
- 為台灣燈會拚了！退休校長全家當導覽志工
- 拚了！龍千玉胞弟掏百萬 助葉啟田發片
- 星期日出遊嗎？ 西部空氣品質仍拉警報
- 蒸汽火車頭無緣》山佳鐵道公園 改放煤斗車
- 黑嘉嘉狂洗溝 遭鐵粉追到飯店
- 中市新聞局考察歐洲最大影城 洽商跨國合作
- 2/18重要財經新聞一覽
- 文化銀行》50歲的街頭藝人！徐皖華快手剪字：「只要是會寫的字都會剪」。
- 年金改革不夠快 林全：先確保20年不破產
- 〈台股青紅燈〉員工認股權的笑話
- 亂傳《飢餓遊戲》很恐怖 黃鐙輝道歉卻補刀
- 聯合公園加入女聲？ 新歌曲風竟有小賈味
- 以為是惡作劇！暗殺金正男嫌犯：只收80英鎊
- 民調：過半美國人對中國充滿敵意 較10年前增加26％
- 鹿晗人氣夯秒收400束花 麥特戴蒙慘變透明人
- 毆打佔中民眾 7港警判兩年
- 華仔傳3月初出院 豪宅整修輪椅通道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一票6000元！台東地區農會選舉賄選遭查獲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分