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一票6000元！台東地區農會選舉賄選遭查獲

2017-02-18  22:47

［記者王秀亭／台東報導］各鄉鎮地區農會代表選舉將於19日舉行，台東地檢署持續查察賄選，今天查獲台東地區農會一劉姓樁腳，向具有農會資格的親友，以一票6000元的價碼，要求支持該陣營推出的代表候選人。

台東地檢署主任檢察官鄧定強今天指揮台東縣調站、縣刑警大隊調查，並訊問劉姓樁腳後，認為涉嫌農會法投票行賄罪，以8萬元交保。

台東地檢署表示，全案仍在向上擴大偵辦中。

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  • 各鄉鎮地區農會代表選舉將於19日舉行，台東地檢署持續查察賄選。示意圖。（讀者提供）

    各鄉鎮地區農會代表選舉將於19日舉行，台東地檢署持續查察賄選。示意圖。（讀者提供）

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