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工人墜落意外 立委趙天麟宣佈全面撤看板

2017-02-18  21:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委趙天麟傍晚表示，對不幸發生的墜落意外感到痛心疾首，宣布從今天起、尚未上架的大型看板不再掛設，已掛設的看板也將全數撤下。

趙天麟說，今天上午11點47分接到助理通知噩耗，極為震驚，即請團隊前往現場了解並協助。

他指出，這次承攬服務團隊發包帆布懸掛工程的郭先生，不僅是經驗豐富廠商，還曾在高雄氣爆時當志工、幫災民修補屋頂，發生不幸墜落死亡事故，讓他感到非常意外、不捨與難過。

趙天麟指出，事故原因正由檢察官及勞檢處調查了解，他及他的團隊會全力配合、共同負責檢討與善後。

小郭師傅是家庭經濟重要支柱，因此家屬日後生活是否無虞，是他所關注重點﹔目前先由服務團隊全程陪在家屬左右，全力提供協助，讓亡者得到應有尊嚴，也讓家屬獲得應有照顧。

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  • 立委趙天麟宣佈全面撤下看板。（記者王榮祥攝）

    立委趙天麟宣佈全面撤下看板。（記者王榮祥攝）

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