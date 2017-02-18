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男子大鬧新北地檢署 法警求助土城分局增援

一名男子今晚到新北地方法院檢察署偵查大樓，直喊「總統好、長官好」等怪言怪語。（資料照，記者陳慰慈攝）

2017-02-18  20:59

〔記者吳仁捷、陳慰慈／新北報導〕一名男子今晚到新北地方法院檢察署偵查大樓，直喊「總統好、長官好」等怪言怪語，法警因而求助土城警分局清水派出所，但警方到場前，該名精神不穩定男子已離去，而地方警力增援之際，一度誤傳為新北地檢署偵查大樓遭攻擊，原來是一場虛驚。

新北地檢署在板檢時期，偵查大樓靠近金城路端的玻璃門曾遭歹徒開槍襲擊，檢警當時大動作逮人；去年吳姓男子在地檢署開庭時，情緒失控，衝上法台前，以雙手掌互握方式朝檢察官揮拳，甚至拿桌上的物品丟擲，以致於檢察官手部受傷；新北地院依妨害公務執行罪，判吳男6月徒刑，得易科罰金18萬元。

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