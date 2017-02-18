男子大鬧新北地檢署 法警求助土城分局增援
2017-02-18 20:59
一名男子今晚到新北地方法院檢察署偵查大樓，直喊「總統好、長官好」等怪言怪語。（資料照，記者陳慰慈攝）
〔記者吳仁捷、陳慰慈／新北報導〕一名男子今晚到新北地方法院檢察署偵查大樓，直喊「總統好、長官好」等怪言怪語，法警因而求助土城警分局清水派出所，但警方到場前，該名精神不穩定男子已離去，而地方警力增援之際，一度誤傳為新北地檢署偵查大樓遭攻擊，原來是一場虛驚。
新北地檢署在板檢時期，偵查大樓靠近金城路端的玻璃門曾遭歹徒開槍襲擊，檢警當時大動作逮人；去年吳姓男子在地檢署開庭時，情緒失控，衝上法台前，以雙手掌互握方式朝檢察官揮拳，甚至拿桌上的物品丟擲，以致於檢察官手部受傷；新北地院依妨害公務執行罪，判吳男6月徒刑，得易科罰金18萬元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 真的「能撈就撈」？ 陳庚金退休後領走千萬
- 基隆》中正國中校舍改建 空拍翻模
- 〈天使圓舞曲〉偏鄉醫師
- 跆拳正妹 棄護士改當警察
- 林全：內閣共識營盼形成更多默契
- 如朕快殺青 李國毅不捨連俞涵
- 石「猿」島練功有成 逆轉狂虐韓大學
- 移師冬山河生態綠舟 綠博4月登場
- 在機場診療室被拍 金正男遭襲後模樣曝光！
- 得知兄長遭刺殺 傳金正恩癱軟沙發、痛哭失聲
- 今天補班補課 西半部15縣市空品達「警戒橘」
- 北港燈區展延至4月 巷弄燈區別具風味
- 新北泰山「應化大排生態園區」 計畫復育螢火蟲
- 美中外長首次會面談「一中」？ 雙方聲明稿大不同
- 北市府打造智慧支付平台 歐付寶擬第一季上線
- 中要台認「九二共識」 林昶佐：虛幻過時
- 中辦︰中石化應依約尋求法律途徑
- 女遭鹹豬手襲胸PO文求助 網友卻瘋「求正面」
- 平均日讀20本 她去年借閱7294本書
- 經典賽》美媒分析戰力 台灣隊有望寫下灰姑娘傳奇
- 腹痛路邊停車解放 竟遭大象踩到骨折
- 經典賽》郭俊麟明熱身賽首戰先發 陳冠宇後天打古
- 空樹穴臨車道 苑裡山腳南外環道行車險
- 無雞之攤「在家喝西北風」
- 裘莉愛上小丑 傑瑞李透趁虛送暖
- 湖口遭棄大批死雞 竹縣府抓禍首
- 「佃佃小農」栽種宜蘭嚴選蔬菜 為綠博種下希望
- 家禽禁宰禁運 攤商被迫休息
- 亞歷長期打呼原因竟是「它」 網友大呼：長知識！
- 屏縣農會總幹事候聘 5家競爭激烈
- 林志穎暖男無極限！竟主動幫粉絲吹頭髮
- 爭取合理賠償 受難家屬：應重新思考
- NBA》「模仿帝」這次玩真的 明星週名人賽高捧MVP（影音）
- 遭指撞臉潘迎紫 BY2妹委屈討拍
- 鹿晗人氣夯秒收400束花 麥特戴蒙慘變透明人
- MLB》淪交易籌碼又被迫移防 海賊王：日子還是要過
- 騎腳踏車精子會減少！ 醫生建議一週別超過5小時
- 男星暴瘦成「皮包骨」 又傳錄影崩潰大哭
- 看好VR市場 南台科大成立體驗店試水溫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男子大鬧新北地檢署 法警求助土城分局增援
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分