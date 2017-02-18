車禍變兇殺案 破案關鍵是他...

2017-02-18 20:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉日前傳出一起無碰撞、騎士卻路倒喪命的事件，原本眾人以為只是單純車禍，但經檢警不斷抽絲剝繭，最後才發現是死者遭姪子攔下，持鐵棍痛毆致死，其中破案關鍵是承辦的田中分局源泉所員警林正藤，他認真比對報案記錄，並調閱救護車上的行車記錄器，發現死者身上有一根鐵棍，是成為整起命案的關鍵線索。

林正藤表示，當日下午一點多，接獲一起車禍報案，趕抵現場時，傷患已經移走，因當時交通隊處理時認為機車無擦撞，現場也沒衝撞痕跡，認為是因疾病摔車，而非交通案件，所以委由派出所處理，可是到場後他回想，報案人有說現場有一根棍子，他卻遍尋不著，只好再回消防隊看行車記錄器上的影像，發現確實有一根棍子被移開。

林正藤說，當下就覺得這車禍怪怪的，只好再回現場，利用手電筒找了十多分鐘，終於在離命案現場3公尺外一處民宅外找到該鐵棍，他先帶回警局，再請報案人確認無誤。事後嫌犯到案，也坦承持該鐵棍行凶，是等救護人員離開後才拿去藏匿。

檢方今日解剖死者遺體發現，死者背部、頸部有瘀青血塊，腦部有外力撞擊痕跡，也證實死者死因有外界介入。得知報告後林正藤說，幸好報案人提供正確資訊、死者家屬也提出質疑，才能讓案情水落石出，覺得是「天理昭彰、上天保佑」。

另外據了解，連嫌有家暴記錄，是鄰里退避三舍的頭痛人物，但是伯姪間偶而還會一起喝酒，不過7年前兩人一次酒後起衝突，連嫌被伯父慘打，有可能因此懷恨在心，埋下這次的衝突點。