| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

車禍變兇殺案 破案關鍵是他...

2017-02-18  20:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉日前傳出一起無碰撞、騎士卻路倒喪命的事件，原本眾人以為只是單純車禍，但經檢警不斷抽絲剝繭，最後才發現是死者遭姪子攔下，持鐵棍痛毆致死，其中破案關鍵是承辦的田中分局源泉所員警林正藤，他認真比對報案記錄，並調閱救護車上的行車記錄器，發現死者身上有一根鐵棍，是成為整起命案的關鍵線索。

林正藤表示，當日下午一點多，接獲一起車禍報案，趕抵現場時，傷患已經移走，因當時交通隊處理時認為機車無擦撞，現場也沒衝撞痕跡，認為是因疾病摔車，而非交通案件，所以委由派出所處理，可是到場後他回想，報案人有說現場有一根棍子，他卻遍尋不著，只好再回消防隊看行車記錄器上的影像，發現確實有一根棍子被移開。

林正藤說，當下就覺得這車禍怪怪的，只好再回現場，利用手電筒找了十多分鐘，終於在離命案現場3公尺外一處民宅外找到該鐵棍，他先帶回警局，再請報案人確認無誤。事後嫌犯到案，也坦承持該鐵棍行凶，是等救護人員離開後才拿去藏匿。

檢方今日解剖死者遺體發現，死者背部、頸部有瘀青血塊，腦部有外力撞擊痕跡，也證實死者死因有外界介入。得知報告後林正藤說，幸好報案人提供正確資訊、死者家屬也提出質疑，才能讓案情水落石出，覺得是「天理昭彰、上天保佑」。

另外據了解，連嫌有家暴記錄，是鄰里退避三舍的頭痛人物，但是伯姪間偶而還會一起喝酒，不過7年前兩人一次酒後起衝突，連嫌被伯父慘打，有可能因此懷恨在心，埋下這次的衝突點。

廣告
  • 田中分局源泉所員警林正藤，細心比對報案線索，找到關鍵證物。（記者陳冠備攝）

    田中分局源泉所員警林正藤，細心比對報案線索，找到關鍵證物。（記者陳冠備攝）

  • 原本以為是車禍事件，經檢警抽絲剝繭，才發現是一宗殺人命案。（記者陳冠備翻攝）

    原本以為是車禍事件，經檢警抽絲剝繭，才發現是一宗殺人命案。（記者陳冠備翻攝）

  • 嫌犯坦承持鐵棍攻擊被害者。（記者陳冠備翻攝）

    嫌犯坦承持鐵棍攻擊被害者。（記者陳冠備翻攝）

  • 員警林正藤在命案現場附近發現同樣式的鐵棍。（記者陳冠備攝）

    員警林正藤在命案現場附近發現同樣式的鐵棍。（記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兇殺案 破案關鍵 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：車禍變兇殺案 破案關鍵是他...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.