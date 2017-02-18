彰化永靖農會傳「賄」影 選舉前夕5人遭檢方傳訊
2017-02-18 20:01
〔記者陳冠備／彰化報導〕基層農會代表選舉最後倒數，各地賄聲賄影不斷，彰化縣戰況最為激烈的「永靖鄉農會」傳出有賄贈會員香菸、現金等，彰化檢方今日下午掌握可靠情資，指揮員林警方發動調查，一口氣傳喚5名永靖鄉農會會員及相關人士到案，釐清是否接受賄贈，部分會員堅決否認賄選，還揚言提告檢舉人。
這次選舉「永靖鄉農會」是彰化26鄉鎮中最為激烈，尤其當地陳、邱兩派人馬綁樁動作頻頻，各自暗地角逐，到選前一天仍未白朗化，今日彰化檢方接獲檢舉，有候選人以香菸、香菇及2萬元現金當贈品，意圖當選。檢方下午3點約談5名相關人員，其中2人在約談後先被請回，其餘3人仍在偵訊中。
初步調查，無人坦承收到金錢，而稍早被請回的邱姓、王姓會員則喊冤表示，只是被請託拜票，否認收賄。為防患賄選，彰化檢方這兩天都進駐員林分局追查情資，昨天下午、昨晚都曾發動調查，希望在第一時間內打擊犯罪。
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