警察超級任務 「尋回老公心愛的帽子」

2017-02-18 19:53

［記者陳恩惠／台北報導］「警察先生，拜託幫我找個帽子，那是我先生最愛的一頂！」中年的謝姓婦人今天下午神色慌張的走進台北市士林警分局後港派出所，拜託警方幫她找一頂已經買了有些年的舊帽子。她說，雖然帽子的價值不是很貴重，但對老公而言，愛妻所送的東西就是特別，所以拜託警察務必幫忙。

後港所表示，當時警員李仕勛中午12時至下午3時值班，看見謝婦的焦急，先安撫謝婦的心情，然後讓她回想帽子究竟掉在哪兒？謝婦回想後說，中午她搭乘計程車從士林區的前港街到天母地區帶著帽子要去找先生，直到付完錢，下車後才發現手裡拿著的帽子卻留在計程車後座上啦！由於這頂帽子是她送的，雖然不貴重物品，但對她先生而言意義不凡，所以讓她也急了，希望警方能幫忙。

李員獲知後，先確認謝婦的下車地點、時間，以及搭乘計程車所行經的路線，利用警察局建置錄影系統，沿線調閱監視器畫面，鎖定謝婦搭乘的計程車後，再利用系統聯繫計程車司機查證，果然在後座發現謝婦遺失的帽子。

計程車司機聽到謝婦掉的帽子，原來是她老公心愛之物，特地不載客地遠從10餘公里外的北投區石牌，直奔北市福港街將帽子送到後港派出所，當老公的帽子失而復得之際，謝婦緊緊抓住，熱淚含眶，除了感謝計程車司機的熱心外，更感謝警方為了一頂帽子的積極協助。