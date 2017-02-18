「五天後會投案」花蓮殺兄嫌今陳屍三重旅社

2017-02-18 19:52

〔記者王錦義、王宣晴／新北報導〕花蓮市一名46歲的林姓男子，3天前疑因不滿家人申請家暴令，趁哥哥午餐吃水餃時持刀攻擊，犯案後騎車逃逸，所幸林兄並無生命危險。花蓮警方多次策動林男到案，沒想到林男今天下午2點被發現陳屍在新北市三重集成路的旅社內，初步判斷是服藥自盡，房內留有親手寫下的遺書表示「我逃不出自己的心魔，吞了安眠藥不要解。」目前待明日檢警相驗，確認死因。

警方調查，15日案發後林男就直接騎機車往車站，坐火車逃走，警方聯繫策動他回來投案，林男情緒相當激動，直說：「5天後就會回去，」還指名要經常去他家處理的管區來處理這件案子，並表示「會給管區面子的、放心」。但花蓮警方仍不放棄勸說，甚至透過手機定位北上準備抓人，不料林男手機沒電，慢了一步，今天下午便被發現陳屍在旅社房內。

警方表示，林男是社區的問題人物，有在服用治療腦神經藥物，案發當天也在屋內查出大量藥袋、藥品，今天下午警方接獲旅館報案，表示店內房間有人服藥自殺，警消到場時林男已身亡多時，並無送醫，警方在房內找到大量安眠藥跟林男親手寫下的遺書，只表示逃不出自己的心魔，明日新北檢警將相驗遺體確認死因。