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東港漁民出海失蹤 浪大水濁搜救險

警消、岸巡及空勤總隊搜救。（記者陳彥廷攝）

2017-02-18  19:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕林邊崎峰海岸昨天淩晨驚傳漁民出海卻失蹤，年約50歲的鄭姓男子從大鵬灣出發捕漁，但時隔8個小時未回港，經岸巡人員向家人通報後才發現他已失蹤，昨天下午雖於林邊崎峰海岸發現鄭男所駕的膠筏，但該膠筏早已翻覆人也不見蹤影，公部門派出直昇機、潛水人員及小艇搜救，不過現場浪大水濁，經約39小時仍無所獲。

鄭姓男子以駕膠筏出海捕撈維生，當地熟識鄭男的居民研判他應是要靠近消波塊捕捉龍蝦，但太靠近消波塊卻被激浪打翻。

鄭男昨天凌晨約4點報關出海，卻直到中午12點都未返航，岸巡人員發現不對勁，通知家屬才發現鄭男未返家，派員搜索後於約下午4點在林邊崎峰海岸邊消波塊旁發現鄭男所駕膠筏已翻覆並載浮載沉，鄭男則不見蹤影。

消防、岸巡人員派艇派員以該消波塊為中心搜救，國搜中心則派遣直昇機從空中大範圍搜索，但因浪大水濁難以搜尋，至7點仍一無所獲，國軍水下作業大隊也獲通報，背重裝前來，原欲摸黑下潛，但因海浪太大，海下漁網多，天黑太危險，將於明早7點整裝，期在黃金72小時內盡力找人。

警消、岸巡及空勤總隊搜救。（記者陳彥廷攝）

潛水人員下水搜救。（記者陳彥廷攝）

警消、岸巡及空勤總隊搜救。（記者陳彥廷攝）

警消、岸巡及空勤總隊派直昇機前來搜救。（記者陳彥廷攝）

警消、岸巡及空勤總隊派直昇機前來搜救。（記者陳彥廷攝）

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