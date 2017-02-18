運輸科技化管理 學者籲：掃描瞳孔防疲勞駕駛

2017-02-18 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團在國道5號翻車造成重大傷亡，交通部擬強制遊覽車客運車輛全面裝設GPS，以即時掌握車輛動態；淡江大學運輸管理系副教授陶治中今（18）日疾呼台灣應跟上時代，只有GPS還不夠，國外已有車上掃描瞳孔設備，可偵測駕駛狀況並自動回報。

《中央社》報導，陶治中表示，現在先進國家的運輸業已走向科技管理，台灣如果法規、制度面不跟上時代，所有檢討都只會原地踏步；陶治中指出，以防範疲勞駕駛為例，歐美國家已有車輛掃描瞳孔感應設備，在駕駛剛出現疲勞狀態就能偵測到，並自動回報車輛管理中心，管理中心就立即經由行動通訊通知駕駛注意或採取必要措施。

陶治中指出，GPS只是運輸科技化管理其中最基本的一項；交通部日前要求公路總局，1個月內檢討修正「汽車運輸業管理規則」，強制遊覽車客運車輛全面裝設動態資訊系統（GPS），並接至公路總局指定平台，希望以科學化管理，即時掌握車輛軌跡、駕駛行為，並記錄車輛行程。

交大運輸管理系教授馮正民則建議，政府可以徹底革新遊覽車產業，大量人力稽查不是不能做，但投入再多人力仍難做到全面性，且行政成本太高，科技管理監控是必然的趨勢，也是解決真正根本問題的做法。