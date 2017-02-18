釐清運動簽賭疑雲 閻家驊今再遭北檢傳訊

2017-02-18 19:13

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣啤酒籃球隊前總教練閻家驊，因涉及網路運動簽賭，本月8日遭檢警搜索及約談，閻家驊的盛姓女友、組頭蔡政倫的蔡姓妻子，則以證人身分赴訊，閻家驊當時訊後被依賭博罪諭令50萬元交保；台北地檢署今天下午再次傳喚閻家驊及其盛姓女友釐清疑點，訊後均獲請回。

閻家驊訊後被媒體記者追問，為何賭博、是否被冤枉等問題？他僅搖頭苦笑，未表示看法。

本月8日，檢警兵分6路搜索閻家驊、賭頭蔡政倫等人住處，並懷疑閻家驊疑利用盛女的帳戶進行簽注；閻家驊接受警詢時否認涉賭，但在接受檢察官訊問時，面對檢方提出的證據，才改口承認有下注，但對於關鍵細節都推稱「忘記了」。

檢警獲報，閻家驊與組頭蔡政倫互動密切，蔡政倫去年因涉網路簽賭，遭台北地院依賭博罪判刑3月確定；此案原是新北地檢署調查案件，檢警根據組頭的通聯記錄，循線查出閻家驊也涉及簽賭，此案因此移轉至北檢偵辦，檢警日前蒐證齊備後，首度發動搜索及約談。

檢警調查，閻家驊前年擔任瓊斯盃中華隊領隊期間，疑似涉透過蔡政倫進行網路簽賭，涉簽注國、內外的職棒及職籃賽事，該簽賭網站可簽注NBA、MLB、中華職棒、日本及韓國職棒、經典賽、世界盃，以及美式足球、冰棍球等職業賽事。

檢警根據蔡政倫去年涉賭的刑事判決發現，自103年開始，蔡政倫即與綽號「小柯」的男子，參與「天下運動網」簽賭，並以國內外職業運動賽事的比賽結果為標的，廣邀不特定的賭客加入網站會員進行對賭，會員若簽中，可依簽注金額獲得賭盤賠率的彩金，若未簽中，則由蔡政倫收取95%賭資。